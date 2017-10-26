Время в Ереване: 11:07:36,   26 Октябрь

Умер художник Саро Галенц


Умер художник, дизайнер, профессор Государственной академии художеств Еревана, председатель-основатель культурного фонда «Каленц» Саро Галенц. Как передает «Арменпресс», он ушел из жизни в возрасте 71 года.

Саро Галенц  - сын заслуженного художника АрмССР Арутюна Каленца и заслуженной художницы АрмССР Арминэ Каленц.

Саро Галенц  родился в   1946 году, 10-го октября в Ереване, весной этого года его родители, вместе со старшим братом – Арменом Галенцем, репатриировали из Ливана вАрмению.
Закончив в Ереване 8-й класс средней школы имени Агаяна, в1960-1965 года Саро Галенц  учился в Художественном училище имени Терлемезяна, затем продолжил обучение в Художественном институте, затем учился Таллине .

Его работы выставлялись в РФФинляндииБолгарииИндии, и пр.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации