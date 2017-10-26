Председатель НС Армении Ара Баблоян принял членов делегации парламента Мексики

26 октября Председатель НС Армении Ара Баблоян принял членов делегации во главе с руководителем группы дружбы Мексика – Армения Бланкой Маргаритой Куатой Домингес. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении .

Приветствуя гостей, А.Баблоян подчеркнул важность установления тесного сотрудничества со странами Латинской Америки, в частности с Мексикой.

Спикер НС с удовлетворением отметил создание групп дружбы в парламентах двух стран, заметив, что они своей продуктивной деятельностью могут содействовать не только развитию межпарламентских, но и межгосударственных отношений.

Глава парламента высоко оценил поездку членов делегации в Республику Арцах, считая это хорошей возможностью ознакомиться с ситуацией на месте и пообщаться с арцахцами. В этом контексте А.Баблоян отметил: “Визит является наилучшей формой убедиться, что стремление арцахцев – установление мира. У нас нет проблем с азербайджанским народом, наша цель – обеспечить арцахцам мир и процветание”.

Председатель НС подчеркнул важность сотрудничества в международных организациях, отметив, что поездка группы дружбы Мексика - Армения – хороший старт для оживления отношений между двумя странами и переноса их в новую плоскость.

Руководитель группы дружбы Мексика – Армения Бланка Маргарита Куата Домингес, поблагодарив за приглашение и теплый прием, отметила: “Наш визит – яркое свидетельство желания развивать отношения между двумя народами. Группы дружбы могут способствовать развитию сотрудничества в области политики, образования и культуры. Мы прибыли для поиска новых путей дружбы и сотрудничества и готовы обсудить все представляющие взаимный интерес предложения”.

Говоря о поездке в Арцах, г-жа Домингес подчеркнула: “Мексика уважает право народов на самоопределение”.

В завершение встречи члены делегации поделились с А.Баблояном своими впечатлениями от Армении и Арцаха.