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Сын Рональда Рейгана заявил, что Трамп опасен для всего мира


Рон Рейган, сын экс-президента США Рональда Рейгана, усомнился в том, что нынешний глава государства Дональд Трамп способен занимать высший пост, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Рейган-младший назвал действующего президента "глубоко травмированным человеком" и сравнил его с "пятном", которое необходимо "вывести". По его мнению, сделать это можно с помощью процедуры импичмента или применения 25-й поправки к Конституции США.

"Этот человек представляет опасность для всего мира", — добавил он в эфире MSNBC.

Ранее сенатор-республиканец Боб Коркер заявил, что Трамп, угрожая другим государствам, может поставить страну "на путь к третьей мировой войне".

 

 



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