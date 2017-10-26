Пучдемон обвинил Мадрид в усугублении ситуации вокруг Каталонии

Глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон в письме испанскому сенату заявил, что применение Мадридом статьи 155 конституции, которая позволяет распустить правительство автономии, создаст еще более сложную ситуацию вокруг региона, где прошел референдум о независимости, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В письме Пучдемон привел аргументы против применения Мадридом статьи 155 и объяснил позицию своего правительства. "Для решения того, что правительство (Испании — ред.) назвало чрезвычайно серьезной ситуацией, оно создаст более серьезную чрезвычайную ситуацию, отняв у Каталонии ее политическую автономию", — пишет политик.

Как пишет газета Mundo, ответ на предложение сената представить аргументы против применения статьи 155, который должен был отправить глава каталонского правительства до 10.00 по местному времени (11.00 мск), пришел на три минуты позже установленного срока. Несмотря на это, сенат решил его принять.