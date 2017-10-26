Президент Армении Серж Саргсян принял лауреатов премий президента, присуждённых им в различных номинациях ИТ-отрасли

В резиденции Президента сегодня состоялась торжественная церемония вручения образовательный премий Президента РА 2017 года в сфере информационных технологий (ИТ), во время которой Президент вручил лауреатам присуждённые им в различных номинациях награды. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

По каждой номинации вместе со свидетельством молодые люди получили памятные сувениры и денежные премии.



Серж Саргсян поздравил студентов и школьников, продемонстрировавших высокую успеваемость и удостоенных образовательных премий этого года, пожелав, чтобы эти премии были их первым шагом на пути больших успехов.

В этом году ежегодных образовательных премий Президента РА удостоились 26 студентов и 17 школьников из 6 вузов и 8 старших школ. До сегодняшнего дня в различных номинациях сферы ИТ образовательных премий Президента РА удостоены 452 студента и школьника.



В рамках мероприятия гостями резиденции Президента была также победившая в крупнейшем мировом технологическом конкурсе для девочек 10-18 лет «Technovation» команда девочек средней школы имени Ваана Текеяна села Карби Арагацотнского марза, которая в номинации «Образование» создала мобильное приложение «Армянский язык жестов». Президент Республики их также поздравил и вручил поощрительные подарки.



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Речь Президента Сержа Саргсяна на мероприятии вручения образовательных премий Президента РА в сфере ИТ

Уважаемые дамы и господа,



Дорогие студенты, школьники,

Поздравляю вас с получением образовательных премий Президента Республики Армения в сфере информационных технологий.Не открою секрета, если скажу, что развитие информационных и телекоммуникационных технологий уже на протяжении многих лет находится в центре нашего внимания и принадлежит к числу наших приоритетов. Одним из проявлений этого является этот хороший конкурс, привлекающий внимание молодёжи к этому направлению.Радует, что эта многолетняя работа уже даёт успехи. Мы видим новые армянские стартапы, которые начинают занимать прочное место на мировом рынке.Разработанные нашими специалистами по информационным технологиям программы загружаются в мобильные телефоны десятков миллионов людей во всём мире. У нас есть многочисленные положительные примеры, когда именно армянские специалисты нашли уникальные решения, которые применяются во всём мире.В этой сфере мы движемся вперёд ускоренными темпами. Уверен, что именно таким образом можем обеспечить опережающее развитие и прогресс в показателях экономического роста Армении.Не секрет также, что информационные и телекоммуникационные технологии с лёгкостью преодолевают границы и таможни, даже в случае, если границы закрыты недоброжелательными соседями. Чтобы убедиться в истинности этого утверждения, достаточно увидеть, с какой скоростью в этих странах загружают в мобильные телефоны и используют созданные армянскими специалистами приложения, например, «PicsArt». Пусть их правительства сколько хотят продолжают рассчитанную ими будто бы для нашего удушения политику. Навязанные ими ограничения мы можем преодолеть посредством творческого полёта мысли и таланта нашей молодёжи.Дорогие юноши и девушки,Эта премия - не единственный инструмент научного и технологического развития нашей родины. В течение прошедших лет мы выступали со многими подобными инициативами. Их названия вам хорошо известны: Фонд «Луйс», Центр креативных технологий «Тумо» и другие. Их ряды дополнит Фонд науки и технологий Армении, который более известен английской аббревиатурой “FAST”. Мы также поощряем горизонтальные связи и сотрудничество между ними. Тот же Фонд «Луйс» вышел из своих традиционных рамок и выступил как соучредитель “FAST”-а, этой новой программы развитияВсе эти инструменты созданы для вас, дорогие молодые. Вы должны пользоваться всеми предоставляемыми ими возможностями. Вы должны быть решительными и никогда не бояться выступать с новыми инициативами и идеями.Вы должны обязательно пытаться, даже если одна попытка окажется неудачной, никогда и никогда не разочаровывайтесь. Вновь пытайтесь, снова столкнитесь с неудачей и ещё на один шаг приблизитесь к большому успеху. Пытайтесь учиться, совершенствуйтесь и успех не заставит себя ждать. Это мой завет вам и всем вашим друзьям и ровесникам. Помните, очень редки случаи, когда в сфере науки и технологий человек сразу достигает успеха. Да, бывают редкие случаи, но этих успехов можно достигнуть только и только упорным трудом и после множества попыток.Мы, государство Армении и вместе с нами также представители нашего частного сектора, всегда будут рядом с вами, чтобы способствовать вашему прогрессу и успеху.Пусть эти премии станут вашим первым шагом на пути больших успехов. Вновь поздравляю вас и желаю хорошего, светлого будущего.Спасибо».