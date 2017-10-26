Госдума ратифицировала договор о Таможенном кодексе ЕврАзЭС

Госдума ратифицировала договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). Документ был подписан главами пятью государств - членов ЕврАзЭС 11 апреля 2017 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс. Предполагается, что кодекс вступит в силу после получения уведомлений о ратификации договора от всех пяти стран-участниц (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения). Планируется, что это произойдет в начале января 2018 года.





