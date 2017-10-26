Европарламент присудил премию имени Сахарова группе оппозиции Венесуэлы

Европейский парламент присудил в четверг премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова группе представителей политической оппозиции из Венесуэлы. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство AFP.

Как отмечают в Европарламенте, эта группа депутатов и общественных деятелей, некоторые из которых находятся в заключении, "сопротивляется деградации демократии, прав человека и экономики в стране".

Все награжденные входят в оппозиционный Блок демократического единства.

Предложение о награждении этой группы внесли в Европарламент депутаты от фракций правых и право-центристских сил.