Время в Ереване: 11:07:36,   26 Октябрь

Европарламент присудил премию имени Сахарова группе оппозиции Венесуэлы


Европейский парламент присудил в четверг премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова группе представителей политической оппозиции из Венесуэлы. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство AFP.

Как отмечают в Европарламенте, эта группа депутатов и общественных деятелей, некоторые из которых находятся в заключении, "сопротивляется деградации демократии, прав человека и экономики в стране".

Все награжденные входят в оппозиционный Блок демократического единства.

Предложение о награждении этой группы внесли в Европарламент депутаты от фракций правых и право-центристских сил.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации