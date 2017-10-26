Си Цзиньпин: Китай будет вносить новый и более весомый вклад в дело мира и развития человечества

Новый и более весомый вклад готов внести Китай в дело мира и развития человечества. Об этом заявил в среду Си Цзиньпин, переизбранный генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая, передает Арменпресс.

КПК и китайский народ, прошедшие через невзгоды и страдания, "имеют глубокое понимание ценности мира и развития", отметил он на встрече с прессой, на которой представил новый состав ПК Политбюро ЦК КПК.

Китайский народ, обладающий уверенностью в себе и самоуважением, будет решителен в защите суверенитета, безопасности и интересов развития своей страны, подчеркнул Си Цзиньпин.

Одновременно с этим Китай будет вместе с другими странами активно работать над выстраиванием сообщества единой судьбы человечества, постоянно внося новый и более весомый вклад в благородное дело мира и развития человечества, заявил Си Цзиньпин.