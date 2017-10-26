AP: Facebook построит ветряную электростанцию для обеспечения энергией нового центра

Компания Facebook намерена построить ветряную электростанцию, которая будет обеспечивать энергией ее новый центр по обработке данных в пригороде Омахи (штат Небраска). Как передает Арменпресс, об этом агентство Associated Press (AP).

Партнером Facebook в реализации данного проекта будет компания Trade Winds Energy. Как ожидается, мощность ветряной электростанции составит 320 МВт. Этого достаточно, чтобы обеспечить энергией порядка 90 тыс. жилых домов. При этом, на работу центра, который пока еще строят, будут направлены около 200 МВт. Оставшаяся мощность будет доступна для приобретения.

Представители Facebook ранее заявили, что намерены в 2018 году получать не менее 50% всей энергии из экологически чистых источников. Новая ветряная электростанция станет второй по мощности в Небраске. Первое место в штате занимает объект под названием Grande Prairie, генерирующий 400 МВт.

Центр обработки данных компании, как ожидается, будет построен к 2020 году. Его стоимость, по оценкам местных СМИ, превысит $300 млн. В чем именно будут заключаться обязанности его сотрудников, пока не уточняется.