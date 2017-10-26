Необходим постоянный мониторинг реформ, направленных на улучшение деловой среды: Премьер-министр Армении Карен Карапетян

26-го октября состоялось очередное заседание правительства Армении, которое вел премьер-министр Армении Карен Карапетян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

В текущем году были разработаны и находятся в процессе реализации ряд мероприятий, нацеленных на улучшение бизнес-среды. Как сказалпремьер-министр Армении Карен Карапетян, несколько из указанных законодательных и практических мероприятий уже претворены в жизнь, однако определенная часть общества не знает об этом, некоторым предпринимателям эти реформы не были представлены подобающим образом и т.д..

«Необходимо, чтобы наши граждане полноценно пользовались всеми предоставляемыми новыми возможностями», – сказал Карен Карапетян.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министру экономического развития и инвестиций Сурену Караяну, а также главе Центра стратегических инициатив Александру Хачатуряну в двухнедельный срок представить предложения касательно фактической реализации мероприятий правительства РА по улучшению бизнес-среды, составлению объективных показателей уведомления о них в мире бизнеса и запуску системы мониторинга.

«Попросил вице-премьера Ваче Габриеляна созвать в ближайшие дни в правительстве Армении совещание, поскольку у нас есть опасения, что часть реформ остается на бумаге, поручения реализуются частично либо неполноценно», – сказал Карен Карапетян.

Одно из поручений премьер-министра Армении Карена Карапетяна в ходе сегодняшнего заседания правительства республики касалось предупреждения загрязнения окружающей среды.

При этом глава правительства напомнил, что ранее им были даны поручения касательно ужесточения мер ответственности за незаконное использование ресурсов, соответствующие акты находятся в стадии разработки.

Одновременно, по словам Карена Карапетяна, в результате проведенных исследований выявлены также случаи сверхзагрязнения окружающей среды.

«В частности, в последний период крайне недопустимая экологическая ситуация зарегистрирована в общинах Айнтап, Даракерт, Норабац, Гетапня, Даштаван, Зорак и Масис Араратской области. Зарегистрированы также случаи смешения оросительных и сточных вод, что причиняет серьезный ущерб как окружающей среде, так и сельскому хозяйству», – отметил Карен Карапетян.

В этой связи премьер поручил главам соответствующих ведомств предпринять шаги в направлении устранения случаев смешения сточных вод с оросительной водой, попадания отходов в трубопроводы оросительных систем, применяя установленные законом более строгие меры ответственности.

Кроме того, Карен Карапетян поручил также в двухмесячный срок разработать и представить в аппарат правительства Армении законодательные предложения по предупреждению подобных случаев и обеспечению компенсации за причиненный вследствие загрязнения ущерб.

Правительство Армении ускорит сроки рассмотрения заявок об освобождении от таможенной пошлины. Постановление об этом принято на заседании кабмина 26 октября.

Как заявил на заседании замминистра экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян, сроки рассмотрения заявок сократятся с 35 до 25 дней.

Напомним, что от таможенных пошлин освобождаются оборудование и сырьё, ввозимые по инвестиционным программам, одобренным Правительством.

Общество должно лучше знать об улучшении процедур для бизнеса. Об этом заявил на заседании Правительства 26 октября премьер-министр Армении Карен Карапетян.

По его словам, жители Армении должны в полной мере пользоваться новыми возможностями, которые они получили от реформ в сфере бизнеса. В частности, речь идёт об упрощении выплаты налогов и получении справок – очень многое из этого теперь можно осуществлять онлайн.

Карапетян поручил министру экономического развития и инвестиций Сурену Караяну, а также главе Центра стратегических инициатив Александру Хачатуряну в двухнедельный срок представить предложения по улучшению процедур для бизнеса и, не в последнюю очередь, по оповещению общества.

Минобразования Армении выделит 103,4 млн. драмов на поддержку приграничных населённых пунктов. Постановление об этом принято на заседании Правительства 26 октября. В том числе, 26,6 млн. будет выделено на выдачу учебников 5 – 12 классов школьникам (учебники 1 – 4 классов выдаются бесплатно по всей республике), а 76,8 млн. – на частичную компенсацию учебной платы студентам вузов.

Правительство Армении одобрило законопроект «О семейном насилии и защите его жертв» . По данному законопроекту, в частности, предлагается предоставить жертван семейного насилия защиту, обеспечить им безопасность, оградив их от угроз со стороны супругов и родственников.

С этой целью предлагается поддерживать социальные убежища, которые сейчас существуют на средства общественных организаций. Пострадавшим предлагается оказывать медицинскую и психологическую помощь, причем, психологическую помощь предлагается оказывать и насильникам. Эта работа должна быть поручена Центру социальных служб Армении. Предплагается также принять стратегию, позволяющую предупреждать семейне насилие. С этой целью при премьер-министре Армении будет действовать совет в составе представителей госструктур, правозащитников, общественных организаций и соцработников.

Поскольку пострадавшим, по всей вероятности, потребуется финансовое содействие, государство откроет банковский счет, который будет пополняться за счет частных пожервований.

В Армении определили порядок передачи ребёнка родителям от суррогатной матери. На заседании Правительства 26 октября утверждён порядок проведения экспертизы ДНК, по результатам которой устанавливается родственная связь ребёнка и биологических родителей.

Правительство Армении на заседании в четверг внесло поправки в порядок и сроки реализации ДНК-теста и забора проб.



Как отметил в четверг в ходе заседания заместитель министра здравоохранения Армении Сергей Хачатрян, порядком предусмотрено проведение ДНК-теста для ребенка, которого выносила суррогатная мать.



"Это позволит удостовериться в кровной связи суррогатного ребенка и его биологических родителей перед окончательной передачей ребенка", - сказал Хачатрян.



Также утвержден формат трехстороннего соглашения о суррогатном материнстве, в котором четко определены права и обязанности сторон, вопросы организации и реализации репродуктивного процесса, а также финансовые обязательства сторон.



По данным Минздрава, ежегодно в Армении к услугам суррогатных матерей прибегает 30-40 человек.

В законодательстве Армении запретят евгенические эксперименты. Проект соответствующих изменений в законе «О пересадке человеку органов и тканей» и сопутствующие законопроекты одобрены на заседании Правительства 26 октября.

По следам новой редакции Конституции от декабря 2015 года в законопроекте указывается, что в медицине запрещаются евгенические опыты (по улучшению человеческой расы), клонирование человека, торговля органами для материальной выгоды. Правительство Армении на заседании в четверг одобрило внесение изменений в закон "О трансплантации органов и (или) тканей человека","О медицинской помощи по донорству и переливанию крови человека и ее компонентов" и ряд сопутствующих законов.



Как отметил, представляя поправки, заместитель министра здравоохранения Армении Сергей Хачатрян, поправками предусматривается приведение законов в соответствие с конституционными нормами.



"Они нацелены на определение ответственности за нарушение норм закона, в соответствии с предусмотренными Конституцией положениями по незаконному обороту органов и тканей, реализации генетических опытов, репродуктивного клонирования, а также облегчение оформления необходимой документации", - сказал Хачатрян.



По словам замминистра, поправками также предусматривается вовлечь в процесс организации резервирования государственных запасов крови структуры, которые имеют право предоставления соответствующих услуг.



"Отныне вне зависимости от своего юридического статуса и формата собственности, подобные структуры, которые имеют соответствующую лицензию, будут заниматься формированием запасов крови, следить за их хранением, пополнением ресурсов", - сказал Хачатрян.

Правительство Армении одобрило законопроект о ратификации договора о Таможенном кодексе ЕАЭС. Указанный договор был подписан 26-го декабря 2016 года в Санкт-Петербурге. Это межгосударственный договор, сторонами которого являются страны ЕАЭС.

Договор регулирует правовые отношения, возникающие при импорте-экспорте товаров из третьих стран на территорию стран ЕАЭС. Исключение составляют те правовые отношения, которые, по тому же договору, относятся к юрисдикции национального законодательства стран ЕАЭС. Кроме того, в договоре нашли место положения отдельных международных договоров и решений ЕЭК, регулирующие в настоящее время некоторые таможенные правовые отношения.

Цель принятия Таможенного кодекса ЕАЭС – обеспечение единых правил таможенных правовых отношений в странах ЕАЭС.

Армения и Хорватия будут поддерживать инвестиции друг друга. Проект соглашения об экономическом сотрудничестве двух стран одобрен на заседании Правительства 26 октября. Как заявил на заседании замминистра экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян, для координации экономического взаимодействия стороны создадут межправительственную комиссию.

Военная почта между Арменией и Россией неприкосновенна, не подлежит перлюстрации и препятствиям в доставке. Проект соответствующих дополнений в двустороннее Соглашение о фельдъегерско-почтовой связи одобрен на заседании Правительства Армении 26 октября. Пограничные органы двух стран должны оказывать фельдъегерям и курьерам возможную поддержку в оперативности пересечения границы.

Кроме того, в результате обсуждений был принят ряд других решений правительства Армении.