Си Цзиньпин: социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху

В результате длительных усилий социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин на встрече членов ПК Политбюро ЦК КПК 19-го созыва с китайскими и зарубежными журналистами, передает Арменпресс.

Си Цзиньпин отметил, что в условиях новой эпохи следует обрести новый облик и, что более важно, добиваться новых успехов.

По его словам, следующие пять лет между 19-м и 20-м съездами КПК - это переходный исторический период, когда в стране предстоит осуществить цель, намеченную к "первому столетнему юбилею", и начать поход к реализации цели, намеченной ко "второму столетнему юбилею".

В этот период будут некоторые важные контрольные временные точки, которые являются ориентирами для нашей работы, подчеркнул Си Цзиньпин.