Фракция «Выход» не оценила протянутую им руку : жесткий ответ министра обороны Армении Вигена Саргсяна на критику оппозиции

В Национальном Собрании Армении сегодня продолжилось обсуждение проекта закона РА «О военной службе и статусе военнослужащего». Основной докладчик – министр обороны Армении Виген Саргсян – в своей заключительной речи призвал продолжить открытый диалог в течение предстоящей недели для повышения эффективности законопроекта.

Как передает «Арменпресс», министр Саргсян при этом выразил сожаление по поводу того, что некоторые депутаты попытались примитизировать данный законопроект, сузив его до вопроса предоставления отсрочки от армии. Он указал: помимо вопроса о праве на отсрочку, законопроект регулирует десятки остающихся нерешенными вопросов, предоставляет серьезные гарантии социальной защиты, придает импульс системе льгот и пр..

«Попытались довести до примитивного уровня, сузив до вопроса отмены отсрочки. Законопроект позволит решить нерешенные в течение десятилетий вопросы, он дает серьезные гарантии социальной защиты, и я умышленно предложил ряд полномочий, закрепленных за министром обороны, повысить до уровня правительства», - отметил министр. По его словам, закон нацелен на решение задач национальной безопасности и обороны.

«Сожалею, что фракция «Выход» не оценила протянутую им руку и не попыталась решить в конструктивном поле имеющие краеугольное значение вопросы в сфере национальной безопасности и обороны. Сторонники деструктивного подхода не пожелали понять, что предлагаемые решения несравнимо лучше, чем возможные многочисленные варианты. Я благодарю Бога, что носители такого мышления составляют меньшинство, а не большинство», - отметил министр, призвав депутатов от фракции «Выход» не выходить за рамки корректности.

«Параллельно законопроекту я выступил с множеством далеко идущих инициатив, в том числе касающихся включения в декларации должностных лиц требования о предоставлении информации о военной службе данных лиц и членов их семей», – сказал министр.

Виген Саркисян выразил сожаление по поводу того, что оппозиционная фракция Национального Собрания Армении «Выход» («Елк») не оценила протянутую ей руку и не попыталась решить ключевые для страны вопросы – вопросы национальной безопасности и обороны – в русле конструктивного взаимодействия.

«Апологеты деструктивного стиля не пожелали понять, что предлагаемые изменения несравнимо лучше, чем множество предлагаемых, в том числе и ими, вариантов», – сказал Виген Саркисян.

Затем глава Минобороны Армении коснулся предложений депутатов от фракции «Выход».

«Г-жа Тандилян, ваше предложение по выплате компенсации в обмен на освобождение от службы в армии– не что иное, как призыв к населению продать свое последнее убежище – лишь бы их сыновья не служили в армии», – сказал В.Саркисян.

«Я лишь благодарю Бога, что вы с подобным мировосприятием составляете в парламенте Армении меньшинство, а не большинство», – подчеркнул министр, призвав депутатов от фракции «Выход» не выходить за рамки корректности.

Виген Саркисян выразил также сожаление, что депутат от фракции «Выход» Эдмон Марукян отсутствует в зале.

«Сожалею, что г-на Марукяна нет в зале, он постоянно беспокоился о моем комфорте и комфорте г-на Нагапетяна. Хотел бы узнать, а он интересовался у своих коллег по фракции: им самим комфортно в ходе этих обсуждений, когда они легитимно воспользовались правом на отсрочку? Понимаю, г-н Мирзоян, что Вы себя считаете великим ученым, в возрасте 25 лет защитили диссертацию. Поздравляю Вас в этой связи, однако удивляюсь, как Вы получили грамоту министерства обороны, ни дня не прослужив в воинской части. За какие заслуги перед армией и ВС?»

«Хочу спросить г-на Марукяна, как так вышло, что он параллельно службе в армии получил высшее образование? Тогда не было дистанционного обучения. Используя его же вчерашний лексикон, хочу спросить: благодаря какой „тайной договоренности” он получил он такую привилегию?» – заявил Виген Саргсян.

При этом Виген Саркисян обратился к оппозиции: пусть голосуют, как хотят, но не нужно вводить общество заблуждение. Министр подчеркнул: при обсуждении в комиссии от оппозиционных фракций он не получил каких-либо предложений, лишь на пленарном заседании выяснилось, что «Выход» выступает против законопроекта.

Завершая выступление, он вновь призвал всех к корректности, подчеркнув, что сам всегда ее придерживается, однако он попросил не путать его корректность с наивностью. «Если вы попытаетесь набирать на этом политические дивиденды, ответ будет соразмерным»,- сказал Саргсян.