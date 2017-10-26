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Ирак требует аннулировать результаты референдума в курдской автономии


Федеральное правительство рака требует аннулировать итоги референдума о независимости в Иракском Курдистане. Об этом заявил в четверг премьер-министр арабской страны Хейдар аль-Абади во время визита в Тегеран, сообщает его канцелярия.

"Мы примем только отмену референдума и соблюдение конституции", - сказал он.

Это первая официальная реакция Багдада в ответ на предложение курдской автономии заморозить результаты плебисцита и начать диалог, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

25 сентября в Иракском Курдистане состоялся референдум о независимости этого автономного региона. Местная Высшая избирательная комиссия объявила, что свыше 90% его участников высказались за отделение от Ирака.



 



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