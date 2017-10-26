Найденный в Тавуше белоголовый сип доставлен в Ереванский зоопарк

Обнаруженный накануне сотрудниками Военной полиции в Тавуше белоголовый сип доставлен в ветеринарный центр Зоологического парка в Ереване.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства охраны природы Армении, белоголовый сип был обнаружен жителем села Неркин Кармирахпюр, сотрудников ВП Артуром Аракеляном в горах. Сначала Аракелян доставил находившуюся в плохом состоянии птицу домой, и попросил оказать помощь занесенному в Красную книгу белоголовому сипу. По итогам договоренности между министром охраны природы А.Минасяном и начальником отдела Военной полиции Тавуша А.Казаряном раненная птица была доставлена в Ереван. Специалисты, в том числе прибывший из Финляндии эксперт, провели первичный осмотр. По результатам рентгеновского исследования выяснилось, что у птицы переломы костей правого крыла, она в таком состоянии находится уже около 20 дней, что стало причиной истощения. По предварительным данным, огнестрельных ранений у птицы нет.

В настоящее время в состоянии белоголового сипа заметны положительные тенденции, однако, по мнению специжет л.