В 2006 году Всемирным банком впервые была выдвинута концепция "ловушки среднего дохода", согласно которой в соответствующих странах отмечается медленный экономический рост, невозможность генерировать дальнейшие драйверы экономики, а также замедление роста среднедушевого ВВП. К таким странам Всемирный банк относит большинство государств Латинской Америки. Озабоченность "ловушкой" была и у Китая, передает Арменпресс.

ШАГИ К БЕЗОПАСНОСТИ

Широкомасштабные реформы, изложенные Си Цзиньпином во время доклада на прошедшем в китайской столице 19-м съезде КПК, помогут стране избежать данной ловушки, заявил экономист и проректор Народного университета Китая Лю Юаньчунь.

По его словам, лидеры КПК борются с основными проблемами, которые стоят перед экономикой и могут стагнировать экономику и тормозить дальнейшую структурную реформу в сфере предложения, усиление контроля над рисками, оптимизацию макрорегулирования, облегчение доступа к рынку и стимулирование инноваций.

Си Цзиньпин говорил о фокусировании на реальной экономике, продвижении производств к средне-высокому уровню глобальной цепочки создания стоимости, введении отрицательного списка относительно доступа на рынок по всей стране, поддержке роста частного бизнеса, а также о дальнейшем открытии сектора услуг и планах становления Китая как страны инноваторов.

"Я считаю, что для Китая не будет представлять проблемы "ловушку среднего дохода", и мы должны быть в этом уверены", - сказал Лю Юаньчунь на полях съезда.

СТРОИТЕЛЬСТВО НА ПРОЧНОЙ ОСНОВЕ

Прочная экономическая основа и поставленные КПК цели являются источником уверенности Лю Юаньчуня.

Объявляя о вступлении социализма с китайской спецификой в новую эпоху, Си Цзиньпин предусматривает "в основном осуществить социалистическую модернизацию" к 2035 году, построить "великое современное социалистическое государство" с ведущим влиянием в мире к середине 21-го века, а также искоренить нищету в аграрных районах к 2020 году.

Такой оптимизм основывается на устойчивости экономики. ВВП страны увеличился на 26 трлн юаней /около 3,93 трлн ам.долл./ за последние 5 лет и находится на верном пути к достижению 6,5-процентного роста в этом году.

ВНОВЬ ОБРЕТЕННАЯ УВЕРЕННОСТЬ

Опасность ловушки возникает, когда стабильность экономики перерастает в стагнацию. Мировой финансовый кризис породил страхи относительно того, что КНР станет следующей жертвой, поскольку беспрецедентный экономический рост в течение 30 лет сменился снижением данного показателя до 6,7 проц. в 2016 году -- самого низкого за 20 лет.

"Без дальнейших реформ, учитывая быстро стареющее население и сокращающееся количество рабочей силы, Китай может угодить в "ловушку среднего дохода" с вероятностью 50/50 ", - заявил Лоу Цзивэй в 2015 году, будучи министром финансов.

"Сегодня я с полной уверенностью могу заявить, что после решительных реформ последних 2,5 лет Китаю не составит труда избежать ловушки среднего дохода",-заявил он на полях съезда уже в статусе председателя правления Всекитайского фонда социального обеспечения.

Лоу Цзивэй приписывает свой оптимизм разным факторам, включая структурную реформу в сфере предложения, сокращение правительственных ограничений, а также реформу судебной системы и зон свободной торговли.

БОРЬБА ПО ВСЕМ ФРОНТАМ

Несмотря на весь оптимизм, еще рано объявлять об успешном и реальном избавлении от опасности ловушки среднего дохода. По классификации Всемирного банка в 2012 году среднедушевой валовой национальный доход экономик средних доходов составлял от 1036 до 12615 долларов США. В 2016 году этот показатель в КНР составлял 8260 ам.долл. /93-е место в мире/.

Лю Юаньчунь ожидает, что Китай станет страной с высокими доходами к 2030 году, уточняя, что это не будет легкой задачей.

По мнению экономиста из Пекинского университета Хуан Ипина, трансформация экономики не произойдет за одну ночь. "Мы должны ждать становление и упрочение этих новых, ведущих индустрий, которые выведут экономику на новый уровень", - уточнил он.

Нельзя обойти стороной и инновации. В последнем отчете швейцарского финансового холдинга UBS Group AG сказано, что "Китаю следует трансформироваться от принципа "сделано в Китае" в концепт "создано в Китае"--новый маршрут, поддерживаемый Пекином".

"Структурной реформы и расширение внутреннего потребления недостаточно для избежания ловушки, так как Китаю нужно еще разработать собственный подход к технологическим инновациям", - констатировал лауреат Нобелевской премии, американский экономист Эдмунд Фелпс.