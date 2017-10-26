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Гроссмейстер Арман Микаэлян – среди лидеров на турнире памяти Чигорина в Санкт- Петербурге


Гроссмейстер Арман Микаэлян продолжает удачно выступать на турнире памяти Чигорина в Санкт-Петербурге. Как передает «Арменпресс», состоялся 5-тур, в котором  Арман Микаэлян одержал победу над российским шахматистим Владимиром Понфиленком.

Другие представители Армении – Ованес Акопян, сыграл вничью; Саргис Мкртчян- одержал победу. Айк Ерицян, Артур Давтян и Владимир Погосян потерпели поражение.

Гроссмейстер Арман Микаэлян набрал 4,5 очка и находится в группе лидеров.

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