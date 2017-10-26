Гроссмейстер Арман Микаэлян – среди лидеров на турнире памяти Чигорина в Санкт- Петербурге

Гроссмейстер Арман Микаэлян продолжает удачно выступать на турнире памяти Чигорина в Санкт-Петербурге. Как передает «Арменпресс», состоялся 5-тур, в котором Арман Микаэлян одержал победу над российским шахматистим Владимиром Понфиленком.

Другие представители Армении – Ованес Акопян, сыграл вничью; Саргис Мкртчян- одержал победу. Айк Ерицян, Артур Давтян и Владимир Погосян потерпели поражение.

Гроссмейстер Арман Микаэлян набрал 4,5 очка и находится в группе лидеров.