Гроссмейстер Арман Микаэлян – среди лидеров на турнире памяти Чигорина в Санкт- Петербурге
Гроссмейстер Арман Микаэлян продолжает удачно выступать на турнире памяти Чигорина в Санкт-Петербурге. Как передает «Арменпресс», состоялся 5-тур, в котором Арман Микаэлян одержал победу над российским шахматистим Владимиром Понфиленком.
Другие представители Армении – Ованес Акопян, сыграл вничью; Саргис Мкртчян- одержал победу. Айк Ерицян, Артур Давтян и Владимир Погосян потерпели поражение.Гроссмейстер Арман Микаэлян набрал 4,5 очка и находится в группе лидеров.
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