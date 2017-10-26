Amnesty International приветствует решение освободить арестованных еще в июле 8 известных правозащитников

Генсек международной правозащитной организации Amnesty International Саил Шетин приветствует решение Стамбульского суда освободить арестованных еще в июле 8 известных правозащитников. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт международной правозащитной организации Amnesty International.

«Сегодня, мы наконец можем праздновать тот факт, что наши товарищи и соратники, впервые за 4 месяца, могут возвратиться к своим родным и близким, спать в своих постелях»,- сказал Шетин, подчеркнув, что счастье не может быть полноценным, поскольку руководитель Amnesty International Танер Кылыч продолжает оставаться в неволе.

«Эти преследования, имеющие политическую подоплеку, направлены на заглушение голосов, критикующих Турцию внутри страны. Все это еще раз подчеркивает важность прав человека и тех людей, которые посвятили этому свою жизнь»,- сказал генсек международной правозащитной организации Amnesty International Саил Шетин. Он выразил твердость в своей позиции бороться за освобождение всех незаконно задержанных в Турции правозащитников.

Стамбульский суд принял решение освободить арестованных еще в июле 8 известных правозащитников, которых обвиняли в участии в «террористической организации». Об этом сообщает агентство Demokrathaber.

Среди арестованных правозащитников - Идил Эсер, Озлем Далкыран, Вели Аджун, Гюнал Куршун, Али Гарави и Петер Стейднер.

Суд постановил освободить их, с условием невыезда за пределы страны. Прокурор требует для правозащитников сроки лишения свободы в 10-15 лет.

Следующее судебное заседание состоится 22-го ноября.