Апрельская война серьёзно повлияла на подходы сопредседателей: замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян

Своими недальновидными шагами Азербайджан загнал себя в тупик по всем пунктам. Это относится не только к переговорам по карабахскому конфликту, но и к вопросам внутренней и внешней политики, что закрывает для него все выходы из тупика. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после заседания правительства Армении сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян.

Армянская сторона никогда не нарушала своих переговорных обязательств. «Нарушает Азербайджан, потому что за столом переговоров он говорит одно, а затем – совсем другое. Достаточно увидеть 5 заявлений президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, где они раскрыли, что лежит на столе переговоров, в том числе 3 международных принципа и 6 элементов, и сравнить с тем, что говорит Азербайджан. Для успеха в переговорах нужны основания – доверие между сторонами, для достижения чего Азербайджан должен выполять свои международные обязательства», - сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян.

По его словам, внедрение механизмов расследования является международным обязательством Азербайджана. Замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян напомнил о том, что еще в 1995-м году Азербайджан подписал с Арменией и НКР соглашение об укреплении режима прекращения огня, в частности, путем внедрения механизмов расследования. «То, что апрельская война оказала серьёзное влияние на подходы сопредседателей – это факт», - добавил Кочарян. По его словам, это видно из заявлений сопредседателей Минской группы ОБСЕ.