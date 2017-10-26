Tемпература воздуха в Армении понизится на 3-4 градуса

С 27-го по 29-е октября температура воздуха в Армении понизится на 3-4 градуса.





Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью АрмгидрометцентрaМЧС Армении, 26-27, днем 28-го октября, 29-го октября ожидается погода без осадков. Во второй половине 28-го и ночью 29-го октября в большинстве районах и Ереване ожидается дождь с грозой, в отдельных местах - усиление ветра до 15-20 м/с.Днем воздух в Ереване будет прогреваться до 20-22 градусов, ночью – до 6-8 градусов.