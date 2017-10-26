Жерар Депардье выпустил книгу мемуаров

Книга мемуаров Жерара Депардье "Монстр", выпущенная издательством Le Cherche Midi, поступила в четверг в продажу во Франции, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В воспоминаниях 68-летний актер подводит определенный итог прожитой жизни, на которую он, по мнению французских литературных критиков, смотрит весьма мрачно. Этой теме Депардье уделил немалое место в книге, оформленной в черно-серой гамме с надписью "Сегодня у меня больше свободы, чем раньше" на обложке.

"Смерть не пугает меня, - пишет Депардье. - Смерть - это не вопросительный знак, а настоящий восклицательный знак по поводу прожитого". "Смерть - это нечто абсолютно нормальное, спокойное. К ней нужно подготовиться", - пишет актер. В воспоминаниях Депардье признает, что "сегодня он вовсе не такой беспечный и беззаботный, как в сорок или даже в пятьдесят лет" и к тому же "гораздо более уязвимый".