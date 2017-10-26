В вопросе выборов Константинопольского патриарха содержится узел провокаций: Баграт Эстукян

Обсуждение вопроса выборов Константинопольского патриарха в губернской управе Стамбула не дало результатов, более того, вопрос еще более запутался.

В беседе с «Арменпресс» редактор армянского отдела газеты «Акос» Баграт Эстукян сообщил, что 24-го октября состоялось обсуждение вопроса выборов Константинопольского патриарха в губернской управе Стамбула, куда с этой целью прибыла делегация, которая встретилась с губернатором Стамбула и другими официальными лицами.

«По нашим сведениям, губернатор сказал им, что не признает факта избрания архиепископа Гарегина Бекчяна на пост местоблюстителя Константинопольского патриарха. Двоим духовным лицам – архиепископу Араму Атешяну и епископу Сааку Машаляну было предложено начать процесс выборов заново. Им было предложено: одному – стать местоблюстителем, второму – преемником, однако это не соответствует нашим установкам, и неприемемо для духовной общины»,- сказал редактор армянского отдела газеты «Акос» Баграт Эстукян.

Архиепископа Гарегина Бекчяна на указанной встрече не было, он был в эти дни в Германии, и в вопросе выбора даты встречи в губернской управе Стамбула Баграт Эстукян видит преднамеренность.

«Да, я вижу преднамеренность. Архиепископ Гарегин Бекчян обратился с целью организации встречи в губернской управе Стамбула к председателю Совета попечителей церкви Св. Спасителя Петросу Шириноглу, поскольку тот имеет хорошие связи с властями. Встреча никак не организовывалась, а как только архиепископ Гарегин Бекчян выехал в Германию, встреча была организована и состоялась. В этом я вижу узел провокаций»,- сказал редактор армянского отдела газеты «Акос» Баграт Эстукян.

Дальнейшее развитие событий будет ясно после шагов, предпринимаемых архиепископом Гарегином Бекчяном. Его возвращение в Стамбул ожидается 30-го октября.