Премьер-министр Армении Карен Карапетян проведет совещание: он опасается, что часть реформ остается на бумаге

В текущем году были разработаны и находятся в процессе реализации ряд мероприятий, нацеленных на улучшение бизнес-среды. Как передает «Арменпресс», об этом сегодня на заседании правительства Армении сообщил премьер-министр Армении Карен Карапетян.

По его словам, несколько из указанных законодательных и практических мероприятий уже претворены в жизнь, однако определенная часть общества не знает об этом, некоторым предпринимателям эти реформы не были представлены подобающим образом и т.д..

«Необходимо, чтобы наши граждане полноценно пользовались всеми предоставляемыми новыми возможностями», – сказал Карен Карапетян.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министру экономического развития и инвестиций Сурену Караяну, а также главе Центра стратегических инициатив Александру Хачатуряну в двухнедельный срок представить предложения касательно фактической реализации мероприятий правительства РА по улучшению бизнес-среды, составлению объективных показателей уведомления о них в мире бизнеса и запуску системы мониторинга.

«Попросил вице-премьера Ваче Габриеляна созвать в ближайшие дни в правительстве Армении совещание, поскольку у нас есть опасения, что часть реформ остается на бумаге, поручения реализуются частично либо неполноценно», – сказал Карен Карапетян.