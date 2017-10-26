Археологи обнаружили интересные артефакты на месте одного из первых стойбищ животноводов древнейшего времени на территории Армении

Во время раскопок этого года на месте совместной армяно-японской археологической экспедиции Лернагог-1 были обнаружены остатки постройки из глиняного замеса, что позволяет сделать заключение о том, что на территории стойбища в конце VIII тысячелетия и в первой четверти VII тысячелетия до н.э.проживало племя, владеющее навыками строительства из глины.

Как передает «Арменпресс», руководитель экспедиции Артур Петросян сказал, что оказавшиеся на поверхности предметы из обсидиана принадлежат более глубоким слоям, и были вынесены на поверхность вследствие погодных и географических процессов.

«Мы пробурили на месте раскопок разведывательную шахту, в результате стало ясно, что мы имеем дело с археологическими слоями на глубиме около 2 м. до сих пор подобные постройки на территории Армении датировались первой половиной VI тысячелетия до н.э., в стойбищах Араташен-Шулавер-Шомутепейской культуры. Предварутельная оценка раскопок археологической экспедиции Лернагог-1 позволяет сделать заключение о том, что, по всей вероятности, здесь представлены самые древние на территории Армении стойбища животноводов древнейшего времени»,-сказал он.

По его словам, здесь были обнаружены в ограниченном количестве предметы, предназначенные для изготовления огнива. «Среди предметов из обсидиана выделяются микролитовые орудия, изготовленные путем стискивания на основе мелких осколков, что говорит о возможной принадлежности стойбища эпохе раннего голоцена, обнаружены также различные резцы, скребки, орудия с ямками, мельницы и кости»,- сказал он, добавив, что все указанное меняет наши представления о кулцтуре эпохи неолита в регионе, в частности, в Араратской впадине.

Лернагог-1 был обнаружен совместной армяно-японской археологической экспедицией в 2013 году, во время разведывательных работ в Арагацотне и Армавире. В работе совместной армяно-японской археологической экспедиции принимают участие специалисты из Армении и Японии, студенты из ЕГУ и университета Токая, раскопки ведутся на средства Института археологии НАНА, университета Токая, американского фонда «Гфоэллер».

На следующий год запланированы археологическая разведка и продолжение раскопок в Лернагоге,

Раскопки Лернагог-1 начались 4-го сентября и завершились 9-го октября.