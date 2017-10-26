Правительство Армении одобрило договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

Правительство Армении одобрило законопроект о ратификации договора о Таможенном кодексе ЕАЭС. Как передает «Арменпресс», указанный договор был подписан 26-го декабря 2016 года в Санкт-Петербурге. Это межгосударственный договор, сторонами которого являются страны ЕАЭС.

Договор регулирует правовые отношения, возникающие при импорте-экспорте товаров из третьих стран на территорию стран ЕАЭС. Исключение составляют те правовые отношения, которые, по тому же договору, относятся к юрисдикции национального законодательства стран ЕАЭС. Кроме того, в договоре нашли место положения отдельных международных договоров и решений ЕЭК, регулирующие в настоящее время некоторые таможенные правовые отношения.

Цель принятия Таможенного кодекса ЕАЭС – обеспечение единых правил таможенных правовых отношений в странах ЕАЭС.