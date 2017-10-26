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Финансовый директор "Мегафона" Геворк Вермишян назначен исполнительным директором


Совет директоров "Мегафона" назначил финансового директора компании Геворка Вермишяна на должность исполнительного директора. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в материалах компании.

"Утвердить кандидатуру Вермишяна Геворка Арутюновича для избрания на должность исполнительного директора общества", - говорится в сообщении.



 



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