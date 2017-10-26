Совет директоров "Мегафона" назначил финансового директора компании Геворка Вермишяна на должность исполнительного директора. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в материалах компании.

"Утвердить кандидатуру Вермишяна Геворка Арутюновича для избрания на должность исполнительного директора общества", - говорится в сообщении.





