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СМИ: пассажирский поезд столкнулся с БТР в Финляндии


Пассажирский поезд столкнулся с бронетранспортером в городе Раасепори, в результате инцидента есть пострадавшие и жертвы. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг телекомпания Yle.

По ее сведениям, авария произошла около восьми утра по местному времени (совпадает с московским). Движение поездов между городами Карья и Ханко приостановлено. Информации о причинах произошедшего не приводится.




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