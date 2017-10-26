Премьер-министр Армении Карен Карапетян высказался о недопустимой экологической ситуации в ряде общин

В результате проведенных исследований выявлены также случаи сверхзагрязнения окружающей среды.

Как передает «Арменпресс», одно из поручений премьер-министра Армении Карена Карапетяна в ходе сегодняшнего заседания правительства республики касалось предупреждения загрязнения окружающей среды.

При этом глава правительства напомнил, что ранее им были даны поручения касательно ужесточения мер ответственности за незаконное использование ресурсов, соответствующие акты находятся в стадии разработки.

Одновременно, по словам Карена Карапетяна, в результате проведенных исследований выявлены также случаи сверхзагрязнения окружающей среды.

«В частности, в последний период крайне недопустимая экологическая ситуация зарегистрирована в общинах Айнтап, Даракерт, Норабац, Гетапня, Даштаван, Зорак и Масис Араратской области. Зарегистрированы также случаи смешения оросительных и сточных вод, что причиняет серьезный ущерб как окружающей среде, так и сельскому хозяйству», – отметил Карен Карапетян.

В этой связи премьер поручил главам соответствующих ведомств предпринять шаги в направлении устранения случаев смешения сточных вод с оросительной водой, попадания отходов в трубопроводы оросительных систем, применяя установленные законом более строгие меры ответственности.

Кроме того, Карен Карапетян поручил также в двухмесячный срок разработать и представить в аппарат правительства Армении законодательные предложения по предупреждению подобных случаев и обеспечению компенсации за причиненный вследствие загрязнения ущерб.