Танкисты ЮВО уничтожили условного противника в «танковой дуэли» в горах Армении

Военнослужащие танкового подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении в рамках сдачи итоговой проверки за летний период 2017 года уничтожили условного противника в «танковой дуэли». В ходе итоговой проверки, которая продлится до 27 октября с.г. экипажи танков Т-72Б будут уничтожать живую силу и бронированные огневые средства условного противника на высокогорном полигоне «Алагяз», передает Арменпресс.

Также танкисты выполнят контрольные нормативы по тактической, огневой, технической и специальной подготовке, как в дневное, так и в ночное время суток.

По условиям «дуэли», один танк замаскирован в окопе, второй танк действует на дальности по фронту около 2 тыс. метров, меняя огневые позиции для скрытности. Участникам тактического поединка необходимо обнаружить цель и нанести максимальное "огневое поражение". Огневой бой завязывается в месте организованной засады с использованием холостых боеприпасов.

При выполнении данного контрольного танкового поединка экипажи Т-72Б отрабатывают навыки стрельбы по неподвижным и динамичным целям, маневрирования в реальной боевой обстановке, выбора наиболее эффективных огневых позиций и маскировки.

Подготовка танковых экипажей ЮВО с выполнением элементов «танковой дуэли» в Закавказье проводится в рамках сдачи контрольных проверок и при подготовке танкистов к участию в отборочных этапах конкурса Всероссийских армейских игр по «танковому биатлону».

Всего к итоговой проверке танковых подразделений российского соединения привлечено около 100 военнослужащих и более 30 единиц военной техники.