В Конгрессе США состоялось мероприятие, посвященное 26-летию независимости Армении

В Конгрессе США 24-го октября состоялось мероприятие, посвященное 26-летию независимости Армении и 25-летию установления дипломатических отношений между Арменией и США, организованное посольством Армении в США и комиссией Конгресса по армянским вопросам, при сотрудничестве с Армянским Конгрессом США и комитетом Айдата США. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Выступили посол Армении в США Григор Ованнисян, вице-замгоссекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк, конгрессмены Эд Ройс, Тилси Гебэрд, Джекки Спир, Франк Палон и Бред Шерман.

В ходе мероприятия прозвучала армянская музыка в исполнении лауреатов молодежного конкурса «Новые имена Армении».