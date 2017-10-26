Глава Каталонии обсудил с советниками и партиями ответ на действия Мадрида

Глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон провел встречу с советниками правительства, а также с представителями партий и организаций, выступающих за суверенитет, на которой обсуждался возможный ответ автономии на решение Мадрида применить статью 155, которая может приостановить автономный статус сообщества, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, встреча началась в среду вечером и закончилась в два часа ночи в четверг после 7-часового обсуждения. Как сообщили источники в каталонском правительстве, несмотря на то, что большинство собравшихся склоняются к объявлению независимости автономии, окончательное решение по этому вопросу еще не было принято.