Депутаты НС Армении осудили покушение на украинского депутата

От имени Группы дружбы Армения-Украина и наших коллег осуждаем осуществленное накануне, 25 октября, в Киеве покушение на руководителя группы дружбы Армения-Украина в Верховной Раде, народного депутата Игоря Мосийчука. Как передает «Арменпресс», об этом сегодня в Национальном Собрании Армении сообщил руководитель Группы дружбы Армения-Украина, депутат от фракции Республиканской партии Армении Карен Бекарян.

Депутат отметил, что информацию о покушении на Игоря Мосийчука накануне распространили украинские СМИ.

Выразив соболезнования семьям погибших в результате взрыва в Киеве, Бекарян указал: «Одновременно дружественному народу Украины желаем мира и спокойствия».

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября в 22:15 возле редакции телеканала «Эспрессо» на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадал депутат Игорь Мосийчук. Также среди пострадавших – политолог Виталий Бала. Два человека погибли.

Взрыв квалифицировали как теракт, расследованием будет заниматься ГУ СБУ в городе Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева.

По предварительной оценке правоохранителей, взорвался мотоцикл, припаркованный возле автомобиля. Все раненые были доставлены в больницы с повреждениями разной степени.