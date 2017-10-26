Парламент Бразилии проголосовал против расследования в отношении президента

Нижняя палата парламента Бразилии в среду проголосовала против расследования в отношении президента страны Мишела Темера, которого подозревают в организации преступного сообщества и препятствовании правосудию, как передает Арменпресс, об этом сообщает информагентство Associated Press.

За снятие обвинений проголосовал 251 депутат при необходимом минимуме в 171 человека. Против были 233 парламентария.

Если бы Темера признали виновным, его бы отстранили от управления страной на шесть месяцев, пока идет рассмотрение дела.

Согласно данным соцопросов, деятельность Темера на посту президента поддерживает 3% бразильцев.