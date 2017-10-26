Трамп: наличие хороших отношений между США и РФ помогло бы решить ядерную проблему КНДР

Ядерную проблему КНДР было бы легче разрешить, если бы у США с Россией отношения были лучше, заявил в интервью Fox Business Network американский президент Дональд Трамп, сообщает Арменпресс со ссылкой на Reuters.

По его мнению, Китай помогает США в разрешении северокорейской проблемы, тогда как Россия «идет по другому пути», нанося ущерб политике Вашингтона в этом направлении.

«Думаю, мы могли бы иметь хорошие отношения» с Россией», — приводит Reuters его слова. «Думаю, что ситуация в Северной Корее будет легче урегулирована», — добавил он.