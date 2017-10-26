В результате активных действий следственного управления Тавушской области СК Армении выяснилась личность поджигателя опросного пункта егерской службы в заповеднике «Дилижанский национальный парк», спалившего домик-вагон. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Ранее сообщалось, что 13-го октября, в районе 20:50, группа лиц напала на 2 сотрудников службы безопасности в заповеднике «Дилижанский национальный парк», подожгла домик-вагон опроного пункта и сбежала.

В ходе следственных действий выяснилось, что в поджоге непосредственно участвовали 2 ,лиц, выяснены их личности, один из них был сегодня задержан.

Еще 1 человек был задержан по обвинению в хулиганстве, другому было предъявлено обвинение по ст. 258, в качестве меры пресечения было избрано задержание.

Назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его не доказана вступившим в законную силу приговором суда.