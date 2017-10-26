Арестованные в Стамбуле известные правозащитники освобождены

Стамбульский суд принял решение освободить арестованных еще в июле 8 известных правозащитников, которых обвиняли в участии в «террористической организации». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Demokrathaber.

Среди арестованных правозащитников - Идил Эсер, Озлем Далкыран, Вели Аджун, Гюнал Куршун, Али Гарави и Петер Стейднер.

Суд постановил освободить их, с условием невыезда за пределы страны. Прокурор требует для правозащитников сроки лишения свободы в 10-15 лет.

Следующее судебное заседание состоится 22-го ноября.