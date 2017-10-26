В Доме-музее Мартироса Сарьяна пройдет ряд мероприятий, приуроченных к 50-летию его деятельности

В этом году Дом-музей великого художника ХХ века Мартироса Сарьяна в Ереване отмечает 50-летие своей деятельности.

По случаю 50-летия основания 26-27 октября в зале им. Л. и А. Сарьян Дома-музея М.Сарьяна проводится научная конференция.

Кроме того, сегодня, 26-го октября, в 19:00, состоится юбилейный концерт в малом филармоническом зале им. А. Бабаджаняна. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказала главный храниель фондов музея Содья Сарьян.

Интерес к творчеству великого художника увеличивается, о чем свидетельствует увеличивающееся с каждым годом число посетителей музея.

В дом-музей М. Сарьяна в Ереване приходят посетители из разных стран, чтобы впервые увидеть работы художника именно на его родной земле. Они переживают культурный шок, поскольку понимают, каким творческим потенциалом обладал М. Сарьян.

Дом-музей выдающегося художника ХХ века Мартироса Сарьяна (1880-1972) был построен в Ереване по особому решению правительства Армении и открыт 26 ноября 1967 года, при жизни мастера. Здание музея представляет собой двухэтажный особняк, в котором художник жил и работал в 1932-1972 гг. К особняку пристроена галерея, возведенная в 1967 году.

Автором планировки дома Сарьяна был Александр Таманян. Музейная часть была построена по проекту Марка Григоряна. Мозаика на верхней части фасада здания была собрана известным художником Гагиком Смбатяном по эскизу М.Сарьяна.