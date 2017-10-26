Источник: театр Джигарханяна работает в штатном режиме

Театр Армена Джигарханяна работает в штатном режиме. В четверг, 26 октября, согласно афише, будет показан спектакль "Наш ждут далеко - далеко, не здесь". Об этом сообщил ТАСС в среду источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства опроверг сообщения некоторых СМИ о "рейдерском захвате" Театра Джигарханяна. "Зачем распространять эти слухи? Никаких захватов нет и в помине. Приезжайте в театр и сами убедитесь в этом", - пригласил собеседник ТАСС.

По его словам, сам Джигарханян жив и здоров, только очень расстроен шумихой, разыгравшейся вокруг его имени. "В этих слухах, которые не замедлили распространить СМИ, много выдумки и откровенной лжи", - пояснил собеседник агентства, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

При этом он признал, что "произошла непростая человеческая драма". Люди разошлись (речь идет о бывшей супруге Джигарханяна 38-летней Виталине Цымбалюк- Романовской - прим. ТАСС). "Сегодня Армен Борисович забрал вещи из квартиры, где проживал с Виталиной Цымбалюк- Романовской. "Ни у меня, ни у нее не возникло желание поговорить. Мы абсолютно чужие люди", - процитировал Джигарханяна собеседник ТАСС.

Он также выразил пожелание Джигарханяна прекратить лживую кампанию, развернутую вокруг его имени и его театра.

Джигарханян в театре

"В настоящее время Армен Борисович находится в театре, у него там есть комната для отдыха, где он и ночует", - пояснил собеседник агентства.

"Армен Борисович утверждает, - продолжил он, - что в театре ему психологически спокойнее. - Это единственное, что у меня осталось, - говорит Джигарханян. Рядом с ним находится медсестра, которая проводит необходимые актеру медицинские процедуры".

Однако уже завтра, по словам собеседника агентства, Джигарханян переедет в арендованную для него квартиру.

Что касается театра, то Джигарханян очень надеется на поддержку Департамента культуры города Москвы. "Театру необходим новый директор (ранее этот пост занимала бывшая супруга Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская - прим. ТАСС), - сказал собеседник агентства.

Относительно творческой составляющей у Джигарханяна нет опасений. "В театре, по его мнению, много хороших актеров, есть интересные идеи, а также режиссеры, которые способны их воплотить", - заключил собеседник агентства.

82-летний Армен Джигарханян поступил в больницу 10 октября в состоянии средней тяжести. Во вторник он выписался из клиники и подал на развод с 38-летней Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая, по утверждению артиста, причинила ему "много боли" и он не готов ее простить.