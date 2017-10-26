Сокращение бюджета здравоохранения скажется на количестве, но не на качестве оказываемых услуг: рассказывает замминистра

Осушествление реформ в области здравоохранения не связано с сокращением бюджета, это поможет свести к минимуму воздействие усечения финансирования на население. Сокращение бюджета здравоохранения скажется на количестве, но не на качестве оказываемых услуг. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал замминистра здравоохранения Армении Самвел Маргарян.

«В боджете запланировано сокращение на 4.8 млрд драмов - на 6%. В результате, некоторые услуги будут оптимизированы. В основном, пропорционально сокращены всде услуги, в отдельных случаях, возможны более солидные сокращения или увеличения»,- сказал замминистра здравоохранения Армении Самвел Маргарян.

По его словам, приоритеты отданы программам, которые более важны для населения.

В результате оптимализации несколько сокращены финансы, предоставляемые амбулаторному звену, в результате более оптимальной системы приписки. В той же системе есть и увеличения: в частности, больше выделено на программу гемодиализа, с учетом витальной значимости программы и ежегодный рост пациентов на 10%. По программе Stand for life сокращений не будет. Сумма, выделяемая на кардиохирургию, не изменится, однако будет более таргетированной и вырастет госконтроль, в частности, в вопросе бенефициаров соцпакетов.

Услиги не будут оказываться по ряду программ, например, откажутся от первичных профосмотров в детской стоматологии, поскольку нет выверенных показателей для оценки эффективности.

«Если некоторые услуги сняты, то только на уровне бюджетной строки, суть же услуг не отменена. В Ереване закрыта программа по дезинфекции на сумму в 78 млн драмов, однако программа будет осуществляться на средства соответствующего ГПОН. Мы нашли более оптимальное решение»,- сказал замминистра здравоохранения Армении Самвел Маргарян.

По его словам, сокращение бюджета здравоохранения не скажется на качестве оказываемых услуг: сокращение бюджета здравоохранения скажется только на количестве оказываемых услуг.

«Конечно, любое сокращение финансирования имеет отрицательное влияние, однако мы продолжим реформы, оптимализацию для более эффективного использования бюджета и сведения к минимуму воздействия усечения финансирования на население»,- сказал замминистра здравоохранения Армении Самвел Маргарян.

По его словам, реформы были запланированы еще в начале 2017-го года, и они не связаны с сокращением финансирования.

Улучшены бюрократические механизмы по оказанию услуг по соцпакетам, то же самое ожидается по части группы малообеспеченного населения – около 600 тысяч человек. «Бюджета никогда не бывает достаточно. На данный момент, эта та консенсусовая сумма, которую мы получили»,- сказал замминистра здравоохранения Армении Самвел Маргарян.