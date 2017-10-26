Взрыв в Киеве, в котором ранен депутат Рады, квалифицировали как теракт

Взрыв у здания телеканала "Эспрессо" в Киеве квалифицирован как теракт, его расследованием займется Служба безопасности Украины", сообщает в четверг МВД страны.

По уточненным данным, в результате взрыва пострадали пять человек, один из них - охранник депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука - скончался по дороге в больницу. Сам Мосийчук получил множество осколочных ранений, ему потребовалась срочная операция. Тяжело травмирован также украинский политолог Виталий Бала, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По информации МВД Украины, взрывное устройство, закрепленное на припаркованном мотоцикле, сработало, когда Мосийчук выходил после эфира из офиса телеканала "Эспрессо". Взрывной волной выбило стекла в соседних домах, мощность бомбы может достигать 1 килограмма в тротиловом эквиваленте.

Представители украинского МВД заявили, что, по их мнению, к теракту могут быть причастны российские спецслужбы.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко связал покушение на своего соратника Мосийчука с его профессиональной деятельностью и политической позицией.