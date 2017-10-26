Глава Пентагона заявил, что США не спешат воевать с КНДР

США не спешат вступать в войну с КНДР, чтобы обуздать ядерные амбиции Пхеньяна. Об этом глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил в среду журналистам на борту самолета по пути с Филиппин в Таиланд. Стенограмму его высказываний распространила пресс-служба военного ведомства, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы выступаем за урегулирование ситуации [вокруг КНДР] дипломатическим путем, - отметил он. - Есть ли у нас военные варианты реагирования, если на нас нападут или нападут на наших союзников? Безусловно, есть. Но все настроены на мирное урегулирование. Мы не спешим воевать".

На Филиппинах Мэттис принимал участие во встрече министров обороны объединения "АСЕАН+", которая проходила в Кларке (остров Лусон). "АСЕАН+" объединяет 18 стран, в том числе 10 участниц АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также Австралию, Индию, Китай, Республику Корея, Новую Зеландию, Россию, США и Японию.