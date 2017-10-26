Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ считает встречу президентов Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева положительным знаком

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ работают с министрами ИД Армении и Азербайджана, уточняя дату следующей встречи, которая предполагается имеющей место быть в ближайшие недели. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрью Шефер.

«Встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева 16-го октября в Женеве и их готовность по части конструктивной работы с Минской группой ОБСЕ, направленной на мирное урегулирование конфликта путем переговоров, является положительным знаком. Как страна-сопредседатель, США остаются верными деятельности Минской группы ОБСЕ и продолжают призывать стороны уважать режим прекращения огня и продолжать переговоры на самом высоком уровне, предпринимая шаги по полному претворению в жизнь прежних договоренностей, в том числе, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге. Важными компонентами являются вопросы неприменения силы, возврата территорий, статуса Нагорного Карабаха, всеобъемлющего решения проблем беженцев и перемещенных лиц»,- сказал Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрью Шефер, подчеркнув, что позиция США в вопросе Нагорного Карабаха остается четкой, а именно, единственное решение конфликта – переговорное, основанное на международном праве, следуя принципам неприменения силы, без угрозы применения силы, территориальной целостности, равных прав и самоопределения.

16-го октября в Женеве завершились переговоры между президентами Армении и Азербайджана С. Саргсяном и И. Алиевым. Встреча была организована по инициативе сопредседателей Минской группы и прошла при участии министров ИД двух стран Э. Налбандяна и Э. Мамедъярова, а также сопредседателей МИнской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрью Шефера (США) и Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика в женевской резиденции постоянного представителя Швейцарии в офисе ООН и других международных организациях. После встречи состоялась беседа президентов без свидетелей. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и главы МИД Армении и Азербайджана распространили заявление по итогам встречи президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева в Женеве 16 октября.

В заявлении говорится:

«На организованной под патронажем сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США) и Стефана Висконти (Франция) 16 октября в Женеве встрече президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева присутствовали также министры иностранных дел Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедьяров. На встрече присутствовал и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Встреча прошла в конструктивной обстановке.

Президенты согласились принять меры для активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения.

Сопредседатели выразили удовлетворение в связи с состоявшимися после длительного перерыва прямыми переговорами. Они по-прежнему готовы продолжать работать со сторонами в рамках посреднической миссии по мирному урегулированию конфликта Нагорного Карабаха. В качестве следующего шага сопредседатели в ближайшем будущем организуют рабочие встречи с министрами иностранных дел».

Сюзи Мурадян