Четырехдневка НС Армении. Обсуждается закон о воинской обязанности и статусе военнослужащего: Прямой эфир

В НС Армении началось третье заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», Обсуждается закон о воинской обязанности и статусе военнослужащего.

Обсуждения накануне не были завершены. Одна из целей закона о воинской обязанности и статусе военнослужащего – обеспечение правовой базы для программ «Честь имею» и «Это я».