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Четырехдневка НС Армении. Обсуждается закон о воинской обязанности и статусе военнослужащего: Прямой эфир


В НС Армении началось третье заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», Обсуждается закон о воинской обязанности и статусе военнослужащего.

Обсуждения накануне не были завершены. Одна из целей закона о воинской обязанности и статусе военнослужащего – обеспечение правовой базы для программ «Честь имею» и «Это я».



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