Европейские индексы снизились - 25-10-17

МОСКВА, 26 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.46% и составил 12953.41 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.37% и составил 5374.89 пункта, британский FTSE снизился на 1.05% и составил 7447.21 пункта, российский MICEX снизился на 0.60% и составил 2049.48 пункта, а RTSI снизился на 0.98% и составил 1118.13 пункта.