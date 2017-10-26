Цены на цветные металлы - 25-10-17

ЛОНДОН, 26 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 25 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.14% и составила 2159.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.48% и составила 6991.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.52% и составила 2495.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.08% и составила 11890.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 19725.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.41% и составила 3187.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 0.83% и составила 60500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.