Премьер-министр Республики Армения принял министра транспорта Российской Федерации

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 25 октября принял председателя российской части Армяно-Российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, министра транспорта Российской Федерации, комиссии Максима Соколова.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, на встрече были обсуждены вопросы дальнейшего развития армяно-российских отношений и работы по реализации договоренностей, достигнутых в рамках официального визира председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Армению.

Премьер отметил, что ряд обсужденных в ходе переговоров вопросов может войти в повестку Армяно-Российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, чтобы были приняты двусторонние конкретные шаги по их реализации.

В частности, были затронуты вопросы, связанные с участием российских компаний в открытии свободной экономической зоны на армяно-иранской границе. Максим Соколов отметил, что ряд компаний уже заинтересован в участии в этом проекте.

Стороны также коснулись создания армяно-российского инвестиционного фонда, поставок сельскохозяйственной техники и ряда других вопросов.

Премьер-министр поблагодарил Максима Соколова за привезенный из России в Армению современный электропоезд.

Карен Карапетян и Максим Соколов выразили готовность продолжать эффективное сотрудничество и придать новый импульс двусторонним торгово-экономическим отношениям. Собеседники также договорились как можно скорее организовать следующее 18-е заседание армяно-российской межправительственной комиссии.