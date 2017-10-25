Общий рынок ЕАЭС постепенно раскрывает свои возможности: Медведев

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев с удовлетворением отмечает, что ассортимент производимой в ЕАЭС продукции пополняется. По его словам, прилагаются усилия для создания более гибкой системы свободного перемещения товаров, услуг и рабочей силы в рамках союза. Как сообщает Арменпресс, об этом он заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване.

«Это результат нашего совместного диалога и компромиссов, возможности и желания слушать друг друга и принимать решения. Мы видим, что в целом общий рынок постепенно раскрывает свои возможности. Об этом, даже несмотря на локальные текущие проблемы, говорили все присутствующие. В первом полугодии этого года, напомню, совокупный ВВП стран Евразийского союза вырос на 1,8%. Что важно, рост отмечен во всех без исключения странах. Товарооборот внутри союза увеличился почти на 28%. Объём внешней торговли с третьими странами вырос на 26%», - отметил Медведев.

По его словам, по инициативе России в повестку дня включён вопрос о ситуации на рынках сахара. Отрасль оказалась в довольно сложном положении. По состоянию на 1 августа оптовые цены на сахар упали почти на 44%, до уровня 2014 года.

«Мы договорились провести совместный анализ применяемых тарифных льгот на ввоз сахара и по результатам анализа вместе принять решение, которое бы способствовало исправлению ситуации», - подчеркнул глава российского правительства.

Коснувшись факта, что с 1 января вступает в силу Таможенный кодекс, который является более зрелым и продвинутым документом по сравнению с тем, что действует сейчас, Медведев подчеркнул, что это большой успех, что стороны смогли договориться.

«Это сложнейшая тема, особенно если посмотреть на интеграционный опыт целого ряда других интеграционных объединений, включая Европейский союз и некоторые другие. Этот документ содержит исчерпывающие правила перемещения товаров через таможенную границу и снимает нормативные противоречия. Надеюсь, все мы будем этому следовать», - подчеркнул Медведев.