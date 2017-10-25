Тачат Саркисян освобожден от должности первого секретаря и члена Бюро ЦК Армении

Центральный комитет Коммунистической партии Армении принял решение об освобождении Тачата Саркисяна от должности первого секретаря и члена Бюро ЦК. Об этом в беседе с Арменпресс заявил член ЦК Компартии Армении Давид Арутюнян.

«Бюро ЦК партии созвало заседание 25 октября, в ходе которого Тачат Саркисян был освобожден от должности первого секретаря и члена бюро ЦК партии. По решению Бюро Ерджаник Казарян назначен первым секретарем ЦК КП Армении», - сказал Арутюнян.

На вопрос, почему было принято такое решение, Давид Арутюнян сказал, что Бюро приняло такое решение в связи с тем, что у Тачата Саркисяна проблемы со здоровьем.

Он сказал, что Ерджаник Казарян был первым секретарем молодежного комитета партии. Первый секретарь ЦК КП Армении родился в 1969 году, женат, отец трех детей.