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Тачат Саркисян освобожден от должности первого секретаря и члена Бюро ЦК Армении


Центральный комитет Коммунистической партии Армении принял решение об освобождении Тачата Саркисяна от должности первого секретаря и члена Бюро ЦК. Об этом в беседе с Арменпресс заявил член ЦК Компартии Армении Давид Арутюнян. 

«Бюро ЦК партии созвало заседание 25 октября, в ходе которого Тачат Саркисян был освобожден от должности первого секретаря и члена бюро ЦК партии. По решению Бюро Ерджаник Казарян назначен первым секретарем ЦК КП Армении», - сказал Арутюнян.

На вопрос, почему было принято такое решение, Давид Арутюнян сказал, что Бюро приняло такое решение в связи с тем, что у Тачата Саркисяна проблемы со здоровьем.

Он сказал, что Ерджаник Казарян был первым секретарем молодежного комитета партии. Первый секретарь ЦК КП Армении родился в 1969 году, женат, отец трех детей.

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