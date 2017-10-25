Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 25-10-17

ЕРЕВАН, 25 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 25 октября, курс доллара США сократился на 0.05 драмa и составил 482.28 драм. Курс евро вырос на 0.33 драмa и составил 567.55 драм. Курс российского рубля сократился на 0.01 драмa и составил 8.38 драм. Курс британского фунта вырос на 1.81 драмa и составил 637.33 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 21.98 драмa и составила 19792.2 драм. Цена серебра выросла на 0.59 драмa и составила 264.14 драм. Цена платины выросла на 138.08 драмa и составила 14296.22 драм.