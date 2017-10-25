Азиатские индексы - 25-10-17

ТОКИО, 25 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.45% и составил 21707.62 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.31% и составил 1751.43 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.26% и составил 3396.90 пункта, а HANG SENG вырос на 0.53% и составил 28302.89 пункта.