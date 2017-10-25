Глава МИД Республики Арцаха принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ

Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Масис Маилян 25 октября принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД НКР, в ходе встречи стороны обсудили ситуацию на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана. Масис Маилян обратил внимание на недавние нарушения азербайджанской стороной режима прекращения огня, которые привели к гибели военнослужащего Армии обороны Арцаха. Глава МИД Арцаха отметил недопустимость дальнейшей дестабилизации ситуации и подчеркнул необходимость соблюдения трехсторонних соглашений о прекращении огня и его укреплении, а также ранее достигнутых договоренностей о реализации дополнительных мер по снижению напряженности в зоне конфликта.

Стороны также затронули ряд вопросов, касающихся деятельности офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ.